Historischer Kalender – 20. Juni

1397 – In der Kalmarer Union werden Dänemark, Schweden-Finnland und Norwegen-Island vereinigt.

1667 – Nach 18-tägigem Konklave wird Kardinal Giuglio Rospigliosi als Clemens IX. zum Nachfolger von Papst Alexander VII. gewählt.

1837 – Königin Victoria I. besteigt nach dem Tod ihres Onkels Wilhelm IV. den englischen Thron.

1942 – Auf der Krim nehmen deutsche Truppen das letzte starke Fort im Norden der Festung Sewastopol ein, in Nordafrika besetzen sie Bir-el-Gobi und Bardika.

1967 – In Houston wird der Schwergewichtsboxer Muhammad Ali alias Cassius Clay wegen Verstoßes gegen das Wehrdienstgesetz zu fünf Jahren Gefängnis und 10.000 Dollar Geldstrafe verurteilt.

1972 – Der ÖIAG-Vorstand beschließt, mit 1. Jänner 1973 die VÖEST mit der Alpine zu verschmelzen, sowie die Böhler- und die Schoeller-Bleckmann-Werke dem fusionierten Unternehmen als Tochtergesellschaften anzugliedern – die "große Stahllösung".

1977 – In Israel wird der ehemalige Irgun-Untergrundkämpfer Menachem Begin neuer Ministerpräsident. Begin war verantwortlich für den Sprengstoffanschlag auf das "King David Hotel" 1946 in Jerusalem, bei dem 91 Menschen ums Leben kamen.

1992 – Als erste ehemalige sowjetische Republik schafft Estland den Rubel ab und führt mit der estnischen Krone eine eigene Währung ein.

1992 – Das Staatspräsidium Bosnien-Herzegowinas verhängt den Kriegszustand über die ehemalige jugoslawische Republik.

1997 – Die amerikanische Zigarettenindustrie verpflichtet zur Zahlung von 385,5 Milliarden Dollar, die für Kampagnen gegen das Rauchen und die Behebung der gesundheitsschädlichen Folgen verwendet werden sollen.

1997 – Der ehemalige langjährige spanische Regierungschef Felipe Gonzalez legt den sozialistischen Parteivorsitz zurück.

2007 – Die France Telekom-Mobilfunktochter Orange und der ungarische Finanzinvestor Mid Europa Partners (früher: EMP Europe) kaufen zu 100 Prozent den drittgrößten österreichischen Handynetzbetreiber One.

2007 – In Mitteleuropa kommt es in den folgenden drei Tagen zu schweren Unwettern. In Österreich erreicht der Sturm bis zu 140 km/h. Drei Menschen sterben wegen herumfliegender Teile und umstürzender Bäume. Die Schäden sind hoch, in manchen Gegenden wird fast die gesamte Ernte durch Hagel zerstört.

Geburtstage:

Kurt Schwitters, dt. Maler/Schriftsteller (1887-1948)

Sergej Tretjakow, russ.-sowj. Schriftst. (1892-1939)

Ferry Radax, öst. Filmregisseur/Kameramann (1932- )

Brian Wilson, US-Musiker (Beach Boys) (1942- )

John Goodman, US-Komiker und Schauspieler (1952- )

Christian Muthspiel, öst. Jazz-Musiker, Komponist, Dirigent und Posaunist (1962- )

Nicole Kidman, austral. Schauspielerin (1967- )

Todestage:

Willem Barents, niederl. Seefahrer (um 1500-1597)

Erwin Chargaff, US-Biochemiker und Schriftsteller öst. Herkunft (1905-2002)

(APA, 20.6.2017)