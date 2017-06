15. Auflage der Kinderuni an Wiener Hochschulen

Wien – Wenn die regulären Studierenden Ferien haben, stehen die Lehrveranstaltungen der Universitäten einer jüngeren Hörerschaft offen: Von 10. bis 22. Juli findet heuer die 15. Auflage der Kinderuni statt. 439 Lehrveranstaltungen mit 26.728 Studienplätzen stehen Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren an sieben Wiener Hochschulen offen: Universität Wien, Medizinische Universität, Technische Universität, Vetmed- Uni, Universität für Bodenkultur, FH Campus Wien und die Wirtschaftsuniversität. Gefördert wird die Initiative vom Wissenschaftsministerium und der Stadt Wien.

Die 15. Kinderuni startet mit dem Abholtag ab 9. Juli, an dem auf dem Campus der Universität Wien Studienausweis, T-Shirt und ein Spieleprogramm behoben werden können. In den darauffolgenden zwei Wochen können Vorlesungen, Seminare und Workshops in Kleingruppen zu unterschiedlichsten Themen wie "Was lebt in unseren Leibensmitteln?", "Eine Reise zum Urknall" oder "Wie programmiert man einen Roboter?" belegt werden. (red)

Die Anmeldung zur Kinderuni ist noch bis zum 6. Juli möglich. (red, 14.6.2017)