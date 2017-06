Leo Windtner als ÖFB-Präsident wiedergewählt

66-jähriger Oberösterreicher bleibt weitere vier Jahre im Amt

Zell am See – Leo Windtner ist am Sonntag im Rahmen der Ordentlichen Bundeshauptversammlung in Zell am See wie erwartet als Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) für die kommenden vier Jahre wiedergewählt worden. Das bestätigte der ÖFB via Twitter. Der 66-jährige Oberösterreicher führt den größten Sport-Fachverband des Landes seit 2009. (APA; 18.6.2017)

Die Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) seit 1945:

Josef Gerö 1945 – 1955

Hans Walch 1955 – 1969

Heinz Gerö 1970 – 1976

Karl Sekanina 1976 – 1982

Herbert Raggautz/Heinz Gerö (Interimslösung) 1982 – 1984

Beppo Mauhart 1984 – 2002

Friedrich Stickler 2002 – 2008

Kurt Ehrenberger interimistisch ab 7.11.2008 bis zur außerordentlichen ÖFB-Hauptversammlung am 28.2.2009

Leo Windtner ab 28.2.2009 – durch seine Wiederwahl am Sonntag bis 2021 bestätigt