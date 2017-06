Jaguar Land Rover schafft 5.000 neue Jobs in Großbritannien

Ingenieure gesucht für geplanten Ausbau der Produktion von Elektro- und selbstfahrenden Autos

London – Der größte britische Autobauer Jaguar Land Rover (JLR) will einem Medienbericht zufolge im kommenden Jahr zusätzlich 5.000 Ingenieure und Techniker einstellen. Das Vorhaben könne bereits in der kommenden Woche bekanntgegeben werden, berichtete die Zeitung "Sunday Telegraph" am Samstagabend im Voraus.

Das Unternehmen sei vor allem an Elektronik-Ingenieuren und IT-Spezialisten interessiert, da die Branche die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen vorantreibe. Allerdings könnte es nötig werden, Mitarbeiter aus dem Ausland anzuwerben, das es in der Heimat an Fachkräften in diesen Bereichen mangele.

Die britische Regierung will das Vereinigte Königreich nach dem Brexit-Votum für einen EU-Austritt zum Innovationsstandort für Elektrofahrzeuge ausbauen.

Bei Jaguar Land Rover war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. (APA, 18.6.2017)