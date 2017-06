Irakische Truppen starten Offensive auf Altstadt von Mosul

Auch Anti-Terror-Einheiten und Polizei an Einsatz beteiligt



Bagdad – Die irakische Armee hat mit einer Offensive auf die Altstadt der umkämpften Großstadt Mosul begonnen. An dem Einsatz seien neben den Streitkräften auch Anti-Terror-Einheiten und die Polizei beteiligt, erklärte Armeekommandant Abdulamir Jarallah am Sonntag.

Die Befreiung der dicht besiedelten Altstadt aus den Händen der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gilt wegen der Enge des Viertels und der vielen dort festsitzenden Zivilisten als besonders schwierig. Die Befreiung der Altstadt ist aber entscheidend für die Regierungstruppen bei der Rückeroberung der gesamten Stadt.

Mossl ist die zweitgrößte Stadt im Irak. Seit der Kampf um die Rückeroberung vor neun Monaten begonnen hat, wurden etwa 862.000 Menschen aus Mossul vertrieben oder sind geflohen. Rund 195.000 von ihnen sind seitdem jedoch wieder zurückgekehrt, vor allem in den befreiten Ostteil der Stadt.

Nach Schätzungen der UNO hält der IS noch mehr als 100.000 Zivilisten in Mossul fest. Die Menschen würden "überwiegend" als "menschliche Schutzschilde" in der Altstadt missbraucht. (APA, 18.6.2017)