Schiffsunglück vor Japans Küste: Alle sieben Vermissten tot

Leichen in überfluteten Schiffsabteilungen entdeckt

Tokio – Nach der Kollision des US-Zerstörers "USS Fitzgerald" mit einem Containerschiff vor der japanischen Küste am Samstag in der Früh sind die Leichen der Besatzungsmitglieder des Kriegsschiffes, die vermisst worden waren, gefunden worden. Sie wurden in Bereichen des beschädigten Zerrstörers gefunden, die überflutet worden waren, teilte die US-Navy mit.

"Als Rettungsteams heute in der Früh Zugang zu Teilen (des Schiffs) bekamen, die durch den Zusammenstoß beschädigt worden waren, wurden die vermissten Seeleute entdeckt", hieß es in einer Mitteilung der 7. US-Flotte. Darin wurde keine Opferzahl angegeben. Japanische Medien berichteten aber, alle sieben Vermissten seien tot aufgefunden worden. (APA, 18.6.2017)