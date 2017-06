US Open: Wiesberger nach 11 Löchern bei Par

3. Runde: Trio an der Spitze, Wiesberger auf Rang 21

Bernd Wiesberger hat auf seiner dritten Runde bei den US Open in Erin (Wisconsin) nach 11 von 18 Löchern ein Par-Score aufgewiesen. Mit insgesamt drei Schlägen unter Par rangierte der 31-jährige Burgenländer bei diesem zweiten Golf-Major-Turnier der Saison (Dotation 12 Millionen Dollar) vorerst an der 21. Stelle.

Das Trio Patrick Reed, Charley Hoffmann (beide USA) und Tommy Fleetwood (England) lag mit je acht unter Par vorerst in Führung. (APA, 18.6.2017)