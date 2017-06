Austria angelt nach Heiko Westermann

Der deutsche Ex-Nationalspieler soll laut niederländischer Zeitung "De Telegraaf" nach Wien wechseln

Amsterdam/Wien – Fußball-Vizemeister Austria Wien angelt laut einem niederländischen Medienbericht nach einer prominenten Neuverpflichtung. Der deutsche Ex-Nationalspieler Heiko Westermann soll vor einem Wechsel von Ajax Amsterdam nach Wien stehen. Das berichtete die Zeitung "De Telegraaf" am Samstag.

Westermann kennt Austria-Trainer Thorsten Fink von der gemeinsamen Zeit beim Hamburger SV. Der Innenverteidiger war in dieser Phase – Fink betreute den HSV von Oktober 2011 bis September 2013 – lange Zeit auch Kapitän.

Bei Ajax steht Westermann noch bis 2018 unter Vertrag, laut "Telegraaf" dürfte er den Europa-League-Finalisten aber ablösefrei verlassen. In der vergangenen Saison kam der 33-Jährige nur zu acht Pflichtspieleinsätzen für die erste Mannschaft.

Davor spielte Westermann nach drei Jahren bei Schalke und fünf beim HSV eine Saison für Betis Sevilla. Für Deutschland absolvierte er 27 Länderspiele (4 Tore), das bisher letzte im November 2013 (1:0 in England). Die Wiener Austria startet am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison. (APA, 17.6.2017)