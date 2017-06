Der Niederösterreicher ist als Nummer zwei gesetzt

Halle – Tennisprofi Dominic Thiem bekommt es kommende Woche zum Start in die Rasen-Saison in der ersten Runde der "Gerry Weber Open" in Halle mit einem Qualifikanten zu tun. Der Niederösterreicher ist als Nummer zwei gesetzt, der Achtelfinalgegner wird aus dem Duell Robin Haase (NED) gegen David Ferrer (ESP) ermittelt.

Topgesetzt ist der Schweizer Roger Federer, er trifft zum Auftakt auf Lu Yen-hsun aus Taiwan. (APA; 17.6.2017)