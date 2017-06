Eurozonen-Koordinator: Kapitalmarkt-Rückkehr möglich

Wieser: Griechenland könnte ab Herbst 2017 oder Frühjahr 2018 an den Kapitalmarkt zurückkehren – Diskussion über Schuldenerleichterungen erst nach Ende des Hilfsprogrammes Mitte 2018

Wien/Athen (APA) – Der Chefkoordinator der Eurogruppe, Thomas Wieser, kann sich vorstellen, dass der griechische Staat bald wieder an den Kapitalmarkt zurückkehrt. Er hoffe, dass ab dem Herbst 2017 oder Frühjahr 2018 ausländische Investoren ihr Geld an Griechenland verleihen, sagte Wieser im "Ö1-Morgenjournal". "Richtiges Verhalten und gute Wirtschaftspolitik vorausgesetzt, sollte es zumindest möglich sein", sagte Wieser.

Am Anfang werde Griechenland am Kapitalmarkt "mit Sicherheit" einen "gewissen Risikoaufschlag" zahlen und geringere Laufzeiten akzeptieren müssen. "Ich bin da voller Zuversicht", sagte der gebürtige Österreicher am Samstag. Wieser ist einer der höchsten EU-Beamten in der Eurozone.

Der Eurozonen-Chefkoordinator erwartet eine Diskussion zu den Griechenland-Schulden erst Mitte 2018. Die griechische Regierung verlangt aber von den Gläubigern schon seit langem Schuldenerleichterungen. "Es gibt durchaus eine politische Bereitschaft dann am Ende des Programmes sich die Rahmenbedingungen anzusehen", sagte Wieser im ORF-Radio. Wenn nötig, könne man die vereinbarten Schuldenerleichterungen dann umsetzen.

Das aktuelle Hilfsprogramm endet im August 2018. Spätestens dann soll sich Griechenland wieder selbst Geld an den Finanzmärkten verschaffen können. (APA, 17.6.2018)