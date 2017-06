1860 München spielt in Regionalliga Bayern

Vierthöchste Spielklasse im deutschen Ligasystem

München – Der TSV 1860 München spielt in der neuen Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern. Wie der Bayerische Fußball-Verband und der ehemalige Zweitligist am Freitag mitteilten, wurde den "Löwen" die Zulassung für die höchste Spielklasse im Amateurfußball erteilt. Die Regionalliga Bayern ist die vierthöchste Spielklasse im deutschen Ligasystem.

1860 hatte als Zweitliga-Absteiger die Voraussetzungen für die Drittliga-Zulassung nicht erfüllt. (APA; 17.6.2017)