Starker Wiesberger schafft bei US Open erstmals den Cut

Österreicher spielte am Freitag eine 72er-Runde – US-Amerikaner Rickie Fowler mit Platzrekord an der Spitze

Erin (Wisconsin) – Bernd Wiesberger hat bei seiner vierten Teilnahme an den US Open der Golfprofis erstmals den Cut geschafft. Der 31-Jährige spielte am Freitag in Erin (Wisconsin) eine Par-Runde (72 Schläge) und blieb nach zwei Tagen damit auf Rang 19 bei drei unter Par. Wiesberger hat damit auch noch alle Chancen, beim zweiten Major-Turnier der Saison am Wochenende eine Top-Platzierung zu fixieren.

Wiesberger schrieb auf dem Erin Hills GC schon am 2. Loch einen Schlaggewinn an, hatte dann aber zu kämpfen, diesen auch zu halten. Auf der 11 musste der Oberwarter dann auch ein Bogey (Schlagverlust) notieren.

Der US-Amerikaner Rickie Fowler setzte sich mit einem Platzrekord an die Spitze. Mit sieben Schlägen unter dem Platzstandard waren zuvor in der US-Open-Geschichte vor Fowler bislang nur Major-Rekordsieger Jack Nicklaus und Tom Weiskopf gestartet.

Hinter Fowler liegen Paul Casey (England) und Xander Schauffele (USA) mit jeweils 66 Schlägen. Den Cut verpasst haben die Sieger der vergangenen beiden Jahre: Titelverteidiger Dustin Johnson spielte eine 75, Jordan Spieth (beide USA) eine 73. Noch schlechter erging es dem viermaligen Majorsieger Rory McIlroy aus Nordirland. Der Weltranglistenzweite kam mit 78 Schlägen ins Klubhaus, knapp vor dem Weltranglistendritten Jason Day (Australien/79). (APA, sid, 17.6.23017)