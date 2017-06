Anschlag in Jerusalem Polizistin und drei Attentäter tot

Hamas spricht von "heldenhaftem Angriff"

Jerusalem – Bei Attacken in Jerusalem sind am Freitag drei palästinensische Angreifer und eine israelische Polizistin getötet worden. Eine israelische Polizeisprecherin teilte mit, zwei Palästinenser hätten auf Sicherheitskräfte geschossen und auch versucht, sie mit Messern anzugreifen. In der Nähe des Damaskus-Tors zur Altstadt habe ein weiterer Palästinenser eine Polizistin mit einem Messer schwer verletzt.

Die 23-Jährige starb später an den Verletzungen. Bei den Vorfällen habe es noch weitere Verletzte gegeben. Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden Hamas sprach von einem "heldenhaften Angriff" in Jerusalem.(APA, dpa, 16.6.2017)