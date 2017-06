Volkswagen könnte auch bei CO2-Tests getrickst haben

Bei einem Golf lagen CO2-Ausstoß um neun Prozent über ursprünglichem Zulassungswert – Verdacht auf Abschalteinrichtung bei CO2

Wolfsburg – Volkswagen hat nach einem Medienbericht nicht nur bei Stickoxid, sondern womöglich auch bei Kohlendioxid-Messungen für die Zulassungsbehörden geschummelt. So sei bei amtlichen Tests von Behörden beim Golf-Diesel 2012 der CO 2 -Wert im Schnitt neun Prozent über dem ursprünglichen Zulassungswert gelegen, berichtete die "Wirtschaftswoche" am Freitag.

Die Zeitschrift berief sich auf einen ihr vorliegenden Entwurf des Abschlussberichts vom VW-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Volkswagen habe das durchgefallene Auto damals nachträglich mit einem Software-Update sauberer gemacht und noch einmal testen lassen.

VW-Sprecher: "Schlussfolgerungen nicht zutreffend"

Ein VW-Sprecher erklärte dazu, dem Konzern lägen die relevanten Messdaten nicht vor, daher sei eine Bewertung der Ergebnisse leider nicht möglich. "Grundsätzlich gilt darüber hinaus, dass die Messungen von CO 2 -Emissionen einer Toleranz unterliegen, die im Wesentlichen durch das Messobjekt, das Messmittel sowie den durchführenden Menschen bestimmt werden."