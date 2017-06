TV- und Radiotipps für Sonntag, 18. Juni

Pressestunde mit Sebastian Kurz, "Mission: Impossible 5 – Rogue Nation" und "Im Zentrum" zu Rot-Blau

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Vizekanzler und Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) beantwortet die Fragen von Barbara Tóth (Falter) und Matthias Schrom (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus Themen bei Stefan Gehrer: 1) Exit vom Brexit? Bei manchen keimt Hoffnung auf, die Briten könnten es sich doch noch anders überlegen. Harald Vilimsky, EU-Abgeordneter der FPÖ, ist dazu im Studio. 2) Noch mehr Überwachung? Das wünscht sich der Innenminister. 3) Heilmittel Cannabis? Weltweit wird die medizinische Bedeutung des Krauts zunehmend anerkannt.

Bis 12.30, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis 1) Die französische Hafenstadt Le Havre feiert ihr 500-jähriges Bestehen. 2) Kann man vom Aussterben bedrohte Sprachen vor dem Vergessen retten? 3) Installationen des samischen Architekten und Künstlers Joar Nango. 4) Visages Villages – ein Film von Agnès Varda und JR. 5) Rückblick: Adolf Hitler in priva- ten Filmaufnahmen. 6) Porträts von Cézanne – Ausstellung im Pariser Musée d'Orsay.

Bis 17.30, Arte

19.20 MAGAZIN

Erlebnis Bühne Opernsängerin Elina Garanca ist für Perfektion und eine außerordentliche Stimme bekannt. Im Künstlerporträt wird sie in ihrer Heimat Lettland sowie auf großen Opernbühnen in Paris oder Wien begleitet. Im Anschluss (20.15 Uhr): Elina Garanca in La Favorite von Gaetano Donizetti. Die Aufführung an der Bayerischen Staatsoper aus dem Jahr 2016 dirigierte Karel Mark Chichon, Regie führte Amélie Niermeyer.

Bis 23.00, ORF 3

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: The Long Rain (Ö 2001, Michael Kreihsl) Verfilmung einer Kurzgeschichte von Ray Bradbury: Vier Soldaten suchen den mysteriösen "Sundome" und sind auf ihrer Reise durch unwirtliche Landschaften ständigem Regen ausgesetzt.

Bis 21.25, Okto

21.25 THEMENABEND

Oktoskop: Warum lacht Herr W.? (D 2016, Jana Papenbroock) Horst W. ist Künstler – und er lacht. Er lacht oft, heftig und ansteckend. Mit seinen Freunden Michael und Bernd ist er Teil der Ateliergemeinschaft "Die Schlumpers", die Künstler mit unterschiedlichen Behinderungen einen Arbeitsplatz bietet. Filmemacherin Jana Papenbroock ist im Anschluss zu Gast im Studio bei Lukas Maurer.

Bis 23.00, Okto

20.15 ACTION

Mission: Impossible 5 – Rogue Nation (USA 2015, Christopher McQuarrie) Unmögliche Missionen lösen: kein Ding für Ethan Hunt (Tom Cruise), das hat er schon viermal bewiesen. Nun lässt der CIA-Chef (Alec Baldwin) aber die entsprechende Einheit dafür auflösen. Also muss sich Hunt auf eigene Faust aufmachen, die bösen Pläne des bösen Syndikats zu durchkreuzen – etwa den österreichischen Kanzler in der Wiener Staatsoper zu killen. Spannend, actiongeladen, ohne Kopfschmerzen von zu viel Anspruch: Die Mission: Impossible-Reihe liefert auch beim fünften Mal verlässlich.

Bis 22.15, ORF 1

moviemaniacsde

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Die rot-blaue Versuchung Bei Claudia Reiterer diskutieren: Peter Kaiser (Landeshauptmann Kärnten, SPÖ), Hans Niessl (Landeshauptmann Burgenland, SPÖ), Dieter Böhmdorfer (ehem. Justizminister, FPÖ), Barbara Blaha, (ehem. ÖH-Vorsitzende, damals VSStÖ), Cathrin Kahlweit (Süddeutsche Zeitung).

Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

dok.film: Palmen, Dirndl und Bananenstrudel Vor mehr als 150 Jahren gründeten Auswanderer aus Tirol und dem Rheinland ein Dorf in Peru. Mittlerweile haben europäische Immigranten und Einheimische längst untereinander geheiratet. Doch bis heute wird im Dorf im Tiroler Dialekt gesprochen und die alpenländische Tradition gepflegt.

Bis 23.55, ORF 2

23.30 MAGAZIN

Titel, Thesen, Temperamente 1) 70 Jahre deutsch-amerikanische Freundschaft und kein Ende? 2) Die Lebenswelt französischer Jugendlicher in den Vorstädten. 3) Philippe Van Leeuws Spielfilm Innen Leben. 4) Surreale Bilderwelten: Der Fotokünstler Roger Ballen. 5) Brücken bauen mit Musik: Die Pianistin Danae Dörken.

Bis 0.00, ARD