Peter Brooks "Battlefield": Das stille Heldentum des Nachkriegs

Am Freitag ging die letzte Schauspiel-Premiere der diesjährigen Wiener Festwochen über die Bühne

Wien – Peter Brooks Aneignung des indischen "Mahabharata"-Epos gehört für viele zu den theatralischen Schlüsselerlebnissen in den angeblich so verspielten, postmodernen 1980er-Jahren. Heute begnügt sich der weise alte Mann des Welttheaters mit einem szenischen Postskriptum zu diesem epochalen Stoff. "Battlefield" nennt sich das pastorale Nachspiel, in dem der vernichtende Krieg zwischen zwei altindischen Königsfamilien übertritt in eine Phase intensiver Selbst- und Daseinsbefragung. Zu überleben heißt auf Basis alter Sanskrit-Schriften: den Tod anzunehmen, die Trauer nicht abzuwehren, schöpferischen Gleichmut einzuüben.

Herausgekommen ist das stillste Königsdrama seit Menschengedenken, mit dem die Festwochen in der Halle E (MQ) einen bemerkenswert untypischen Abschluss fanden. In Brooks sprichwörtlich "leerem Raum" befleißigen sich gerade einmal vier SchauspielerInnen der einfachsten Zeichengebung, der wirkungsvollsten Deklamation. Mit wenigen sicheren Handgriffen entstehen Schlangen und Würmer aus Schals, mit dem Einschlagen eines Tuchs steigt die Seele eines Sippenvaters gen Himmel. Verzweiflung und Reue verwandeln sich in sinnfälliges Handeln und Hantieren: ein Meisterstück szenischer Abrüstungspolitik aus den Pariser "Bouffes du Nord", vom sparsamen Geklapper einer Handtrommel (Toshi Tsuchitori) getragen, von Brooks und Marie-Hélène Estiennes Gleichnisreden in einen betörenden Fluss versetzt.

Modernstes Theater, das auf 2000 Jahre alten Weisheiten beruht und zu Recht akklamiert wurde. (Ronald Pohl, 16.6.2017)