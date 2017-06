Amazon kauft sich ins stationäre Biogeschäft ein

Der Konzern zahlt 13,7 Milliarden für Whole Foods Markets

Seattle – Groß wurde Amazon als Schreck der klassischen Einzelhändler. Doch jetzt wird der weltgrößte Online-Einzelhändler im Heimatmarkt USA selbst zum Besitzer einer Biosupermarktkette. Es ist eine Kampfansage an Rivalen wie Walmart. Der 1994 von dem Informatiker Jeff Bezos gegründete Konzern steigt groß in den stationären Lebensmittelhandel in den USA ein und übernimmt die Biokette Whole Foods Market für rund 13,7 Milliarden Dollar (12,3 Mrd. Euro).

Whole Food Markets wird laut Angaben weiter Läden betreiben. Auch der Chef der Kette, John Mackey, bleibe an Bord. Ein Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Amazon hat in den vergangenen Jahren stationäre Händler stark unter Druck gesetzt. Der Konzern zeigte zuletzt aber immer mehr Interesse am Einstieg in das Geschäft. So eröffnete Amazon mehrere Buchläden und schmiedet auch Pläne für kleine Hightechsupermärkte, die von wenigen Mitarbeitern betrieben werden können.

In einer Gegenbewegung baute der amerikanische Supermarktriese Walmart immer stärker sein Onlinegeschäft aus – und kaufte just am Freitag den Modehändler Bonobos für 310 Millionen Dollar. Mit den beiden Zukäufen heben die beiden Schwergewichte ihre Rivalität auf eine neue Ebene. Die Aktie von Walmart verlor zum US-Handelsstart rund sieben Prozent. Der Kurs des Konkurrenten Kroger sackte sogar um 15 Prozent ab.

Schockwelle im Handel

Auch international waren Schockwellen der Ankündigung zu spüren: Die Aktie des niederländischen Konzerns Ahold verlor zeitweise über sieben Prozent, für das Carrefour-Papier ging es um über zwei Prozent abwärts und für den britischen Konkurrenten Sainsbury um vier Prozent. Die Aktie des deutschen Metro-Konzerns gab um gut 1,5 Prozent nach.

Whole Foods Market betrieb nach jüngsten Zahlen aus dem Frühjahr 461 Lebensmittel-Supermärkte. Davon entfiel ein Großteil mit 440 Geschäften auf die USA, weitere zwölf waren in Kanada und neun in Großbritannien. Die 1978 gegründete Firma ist auf hochwertige – und entsprechend teuere – Lebensmittel spezialisiert. In dem Kaufpreis sind auch die Schulden des Lebensmittelhändlers enthalten. Die Firma hatte sie zuletzt auf rund 3,1 Milliarden Dollar beziffert.

Zuletzt kündigte Amazon auch ein Interesse an der Messaging-Plattform Slack an. (Reuters, red)