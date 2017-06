Stimmen aus dem Krieg in Syrien

Die Kinder konnten nicht wissen, was sie auslösen würden, als sie am 15. Februar 2011 "Du bist dran, Doktor!" an die Fassade ihres Schulhauses in Deraa in Südsyrien sprühten. Welche brutalen Konsequenzen dieser simple Slogan haben würde, den sie, inspiriert von den Demonstranten in Tunesien und Ägypten, an den syrischen Machthaber und studierten Arzt Bashar al-Assad richteten.

Dass sie dafür von der Polizei festgenommen und gefoltert werden würden. Dass Menschen in ganz Syrien auf die Straße gehen würden, um zunächst Freiheit für die Kinder und schon bald Freiheit für das ganze Land zu fordern. Die Menschen skandierten damals noch friedlich "Gott, Syrien und Freiheit", später dann "Nieder mit Assad!" Das Regime antwortete mit Repression und Gewalt. Am 17. März 2011 wurden in Deraa bei einer Demonstration fünf Menschen von Soldaten erschossen: Es war der Auftakt eines blutigen Krieges. Fast eine halbe Million Menschen hat dieser Krieg inzwischen das Leben gekostet, fünf Millionen sind ins Ausland geflohen, 13,5 Millionen sind laut UN auf humanitäre Hilfe angewiesen. Der Krieg befindet sich mittlerweile im siebenten Jahr.

Komplexität immer schwerer zu fassen

Längst kämpfen neben dem Assad-Regime, den aufständischen Rebellen und einigen radikalen islamistischen Gruppierungen auch ausländische Mächte in Syrien. Längst ist aus dem Bürgerkrieg ein Konflikt internationalen Ausmaßes geworden, dessen Komplexität und unterschiedliche Interessenlagen für außenstehende Beobachter immer schwerer zu fassen sind.

Für die Menschen, die noch immer in Syrien leben, zählt allein das tägliche Überleben inmitten von Gewalt, Chaos und Anarchie. Sie erzählen hier aus unterschiedlichen Perspektiven aus ihrem Alltag, schildern ihre persönliche Sicht auf den Konflikt und zeigen Fotos aus ihren Heimatstädten. Es sind persönliche Geschichten von Angst, Bomben und dem Versuch, trotzdem ein geregeltes Leben zu führen. (Bartholomäus von Laffert und Ahmad Aldali, 17.6.2017)

Recherche: Die Protagonisten, deren Protokolle publiziert werden, wurden zum einen durch Geflüchtete in Deutschland und Österreich und private Kontakte in Syrien vermittelt, zum anderen durch die Aktivistengruppen Adopt a Revolution und Women's Struggle in North Syria sowie das syrische Newsportal "sound-and-picture.com".