Tonnenweise unsichere Fidget Spinner in Frankfurt beschlagnahmt

Importe aus China

Der Zoll hat am Frankfurter Flughafen tonnenweise unsichere Fidget Spinner sichergestellt. Die Handkreisel sind bei Kindern aktuell als Spielzeug beliebt. Allein im Mai wurden insgesamt 35 Tonnen am Frankfurter Flughafen als unsicher eingestuft.

Verschluckbare LED-Lichter

Wie Mitarbeiter des Hauptzollamts am Freitag berichteten, ließen sich zum Beispiel bei manchen Kreiseln die LED-Lichter so leicht herauslösen, dass kleine Kinder sie hätten verschlucken können. Die Kreisel kamen laut Zoll in mehreren Importsendungen aus China an. Hinweise auf den Hersteller gab es weder am Produkt noch auf der Verpackung. Nun sollen die Fidget Spinner vernichtet werden. (APA, 16.6.2017)