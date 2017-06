E3 2017: Die zehn spannendsten Indie-Games

the overpowered noobs

"An action, adventure, exploration, narrative driven, musical-laser-light-battle kind of game" – wenn man sein Spiel so beschreibt, ist es vermutlich etwas Besonderes. Was genau man in "The Artful Escape" – früher bekannt als "The Artful Escape of Francis Vendetti" – so zu tun haben wird, ist noch nicht so ganz klar, der Style, Witz und die Musik des bisher Gezeigten machen das seltsame Spiel mit dem großen popkulturellen Bewusstsein aber schon jetzt zum Hoffnungskandidaten für das kommende Indie-Jahr. (Rainer Sigl, 17.6.2017)