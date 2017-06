Deutsches Verdienstkreuz an Frank Elstner verliehen

Der Moderator wurde für sein jahrzehntelanges Engagement um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgezeichnet

Stuttgart/Wien – Der Moderator und Showmaster Frank Elstner ("Wetten, dass..?") erhält das deutsche Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) werde die Auszeichnung am 23. Juni bei einer Feier im Stuttgarter Staatsministerium an den 75-Jährigen überreichen, teilte die Landesregierung am Freitag mit.

Mit dem Verdienstkreuz werde Elstners jahrzehntelanges Engagement um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewürdigt, hieß es. Hervorgehoben wurde sein wertschätzender Umgang mit Menschen vor der Kamera und seine vorbildliche Gesprächskultur. Darüber hinaus habe sich Elstner für den Mediennachwuchs eingesetzt, für die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit sowie für den sozial-karitativen Bereich.

Der in Linz geborene und derzeit in Baden-Baden ansässige Elstner gilt unter anderem als Vater des ZDF-Showklassikers "Wetten, dass..?", moderierte unter anderem "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten und war auch über Jahre für RTL tätig. (APA, dpa, 16.6.2017)