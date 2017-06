"Horizon: The Frozen Wilds" angekündigt: Dino-Jagd im Eis

Spieler erhalten erweiterte Kampagne in neuem Areal und treffen auf

Die postapokalyptische Sci-Fi-Welt von "Horizon Zero Dawn" wird im Laufe des Jahres noch ein stück größer. Im Rahmen der Branchenmesse E3 kündigte Hersteller Guerilla Games die erste Erweiterung zu dem Actiongame an.

"The Frozen Wilds" fügt ein neues, eisiges Areal zur Open-World-Karte hinzu und lässt Spieler in den Stiefeln der Protagonistin Aloy eine bislang nicht erzählte Geschichte erleben. Viele Details wurden noch nicht verraten, doch versprechen die Entwickler, dass man im Zug der erweiterten Kampagne auch auf neue Maschinen treffen wird und sich neuen Gefahren stellen muss, um ein weiteres Mysterium aufdecken zu können. In den kommenden Wochen würden weitere Informationen folgen, vorab gibt es einen kurzen Trailer und erste Screenshots. (red, 16.6.2017)