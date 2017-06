Tinder und Feminismus: Das erste Frauenmagazin in Afghanistan

Es ist sogar ein ganz klein wenig nackte Haut zu sehen – bei einem Artikel über Brustkrebsvorsorge

Kabul – Drei Freundinnen, die zu Feministinnen wurden, machen Afghanistans erstes Hochglanzmagazin für Frauen. Dass viele ihrer Themen ihnen und den Lesern gefährlich werden können im muslimisch-konservativen Land, das kümmert sie nicht sehr.

Es ist sogar ein ganz klein wenig nackte Haut zu sehen. Eine Hand drückt eine Brust – so, hier, fühlen, um einen Knoten zu spüren. Der Artikel im ersten afghanischen Hochglanzmagazin für Frauen erklärt wie man Brustkrebsvorsorge betreibt und dass man sich da, jawohl, anfassen dürfe, ohne ein loses Mädchen zu sein.

"Gellarah" – was "sehr schöne Frau" bedeutet – soll "das Image der afghanischen Frau in Afghanistan, aber auch im Ausland von schwarz-weiß zu bunt ändern", sagt Fatana Hassansada (23), die Chefredakteurin. Sie macht das Magazin zusammen mit ihren zwei besten Freundinnen und einer Riege von Helferinnen in der afghanischen Hauptstadt Kabul.

Yoga, Mode, Pille

"Was wir in den letzten 15 Jahren über afghanische Frauen gelesen haben", sagt Hassansada, "das waren Geschichten über Mädchen, die das Haus nicht verlassen dürfen, die zu jung verheiratet werden oder die das Opfer von bad dadan wurden" – bad dadan (fürs Schlechte geben) ist eine Tradition, bei der Frauen in Konflikten zwischen Familien abgegeben werden, damit wieder Frieden herrscht. "Gellarah" hingegen bietet jetzt Artikel an über eine erfolgreiche Yoga-Lehrerin in Kabul, afghanische Mode, die Pille und Kosmetik.

In Deutschland würde jeder sagen, das Übliche eben. In Afghanistan ist vieles davon unüblich. Zum Beispiel, dass die Frau auf dem Titel kein Kopftuch trägt. Dass afghanische Frauen darauf verzichten können sollen, das ist eine Lieblingstirade von Hassansada, die selber keins trägt, dazu enge Jeans und ein Hemd, das kaum den Po bedeckt.

Tabuthemen

"Wir wollen eben auch Tabuthemen anfassen", sagt Hassansada beim Gespräch in ihrem Mini-Büro mit ein paar Schreibnischen aus orangefarbenem Plastik. Geplant sind zum Beispiel Artikel zur Periode, die in Afghanistan "marisi", Krankheit, genannt wird, oder zu Abtreibungen – heikel im muslimisch-konservativen Land.

Auf dem bunten Index auf Seite 2 sticht das Logo von "Tinder" heraus, die Dating-App, die Leute für unverbindlichen Sex zusammenbringt. Die Autorin beschreibt die App als Mittel, um Freunde zu finden und das Selbstvertrauen zu fördern, hält aber mit dem ursprünglichen Zweck nicht hinterm Berg. Es gibt auch in Kabul Väter, die ihre Töchter töten würden, sollten sie mit solchen Gedanken erwischt werden. Fatanah Hassansada zuckt mit den Schultern. "Manchmal frisst die Revolution eben ihre eigenen Kinder", sagt sie.

Man hört ein wenig von ihren Helden heraus aus der Art wie sie spricht. Das Magazin ist aus einem Lesezirkel entstanden, den Hassansada und ihre Freundinnen gegründet hatten. Sie haben Simone de Beauvoir gelesen, Virginia Woolf oder Oriana Fallaci, die Kriegsreporterin und Islamkritikerin. Der Zirkel hat aus einer Gruppe von ehrgeizigen jungen Afghaninnen Feministinnen gemacht.

Nischen für Frauen

In indirekter Weise sind Hassansada und ihre Freundinnen das Resultat von 15 Jahren internationaler Frauenförderung in Afghanistan. Vieles davon ist schiefgelaufen, anderes ist klischeebelastete Fassade geblieben, und Resultate haben sich in den vergangenen Jahren vor allem auf dem Land oft wieder zersetzt. Dort, wo der neue Krieg mit den radikalislamischen Taliban tobt, geben weibliche Journalisten ihre Jobs auf, machen Frauenmärkte dicht, gibt es wieder mehr Berichte über Steinigungen von Mädchen für "unmoralisches Benehmen".

Aber in den urbanen Zentren durften Zehntausenden von Mädchen zur Schule, sogar zur Universität gehen, haben Welten jenseits des Heims kennengelernt. Das scheint in Nischen zu münden, in denen Frauen wie Hassansada sich trauen, etwas Unkonventionelles auszuprobieren.

Es ist nicht ganz sicher, wie lange das gut gehen wird. Da sind existenzielle Fragen wie das Einkommen. Ein Magazin kostet etwa 1,30 Euro. 500 Exemplare haben die Macherinnen schon verkauft. Gellarah hat ein paar Anzeigenkunden. Aber das deckt die Kosten nicht, geschweige denn Gehälter.

Drohungen wegen "fehlendem" Kopftuch

Es habe auch schon Drohungen gegeben, sagt Hassansada, zum Beispiel weil Gellarah die kopftuchlose Frau propagiere. Bisher wirken die Macherinnen aber wenig verschreckt. Sie gehen selber herum und verkaufen das Magazin, weil es Zeitungsstände in Afghanistan nicht gibt. Sie klopfen an Türen und suchen das Gespräch mit den Frauen.

Sie wollen vor allem an die heran, denen der Zugang zur Außenwelt verwehrt ist, weil sie nicht viel rausdürfen oder weder Handy noch Computer haben, sagt Hassansada. Gellarah soll ihnen zeigen, wie groß die Welt für Frauen sein kann. Eine Schwesternschaft, die für die Unterdrückten in ihrer Mitte sorgt – das gefällt den Freundinnen. (apa, dpa, 16.6.2017)