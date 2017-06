Gesamtschule: Was spricht dafür, was dagegen?

Die geplante Schulreform wackelt einmal mehr. Knackpunkt: Die Umsetzung der Modellregionen für die Gesamtschule

Die Schulreform: ein langer Weg ohne Ende – so fühlt es sich für Schüler, Lehrer, Eltern und vielleicht auch für so manchen Politiker an. Zumindest die Koalitionspartner haben sich nun doch auf einige Punkte geeinigt: Schulcluster, Schulleitung, Schülerhöchstzahl, Schulverwaltung und Modellregionen für die Gesamtschule sollen im Schulautonomiepaket enthalten sein.



Die Idee der Gesamtschule: Kinder sollen nicht bereits nach vier Jahren Volksschule in Gymnasium und Neue Mittelschule aufgeteilt, sondern bis zur achten Schulstufe gemeinsam unterrichtet werden. Kinder hätten damit die Möglichkeit, ihre Talente, Stärken und Potenziale acht Jahre zu entdecken und zu entwickeln, bevor sie sich entscheiden müssen, wie die schulische oder berufliche Laufbahn weitergehen soll.

Potenzial ausschöpfen

Bereits 2006 kam eine Studie der Volkswirtin Nicole Schneeweis an der Uni Linz zu dem Ergebnis, dass eine Gesamtschule die Gesamtleistung steigert. "Schüler, deren eigener Status hoch ist, sind weniger beeinflusst. Bei Schülern mit geringerem Status ist der Effekt der Mitschüler größer. Diese kompensieren quasi das, was die Eltern der Schwächeren nicht leisten können", so Schneeweis. Für eine spätere Verteilung der Kinder auf die unterschiedlichen Schulformen spricht sich auch Andreas Schleicher von der OECD aus. Denn so können negative Einflüsse des sozialen Herkunftsmilieus länger kompensiert werden.

Dennoch wird immer wieder damit argumentiert, dass gute Schüler durch eine Gesamtschule nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können und das Niveau so nach unten nivelliert werde. ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel sprach sich bereits mehrfach gegen die Gesamtschule aus. Er will das Gymnasium keinesfalls abschaffen und nicht alles über "einen Kamm scheren". Auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz stellte sich gegen die Ausweitung der Modellregionen für die Gesamtschule, was Alexander Pollak, Pressesprecher von SOS Mitmensch, nicht nachvollziehen kann, wie er auf Twitter schreibt:

In Vorarlberg will ÖVP die Gesamtschule. Warum stemmt sich Bundes-ÖVP dagegen, dass das DORT, wo es VON DER ÖVP gewollt wird,umgesetzt wird? — alexander pollak (@pollak_politics) June 8, 2017

Gesetzesentwurf und Schulsystem neu denken

Um den Gesetzesentwurf durchzubringen, benötigt die Regierung eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit. Die soll mit den Grünen erreicht werden. Für die Grünen ist die Umsetzung von Modellregionen für die Gesamtschule ein wesentlicher Punkt, um für den Gesetzesentwurf zu stimmen. Im Moment wackelt diese Zustimmung allerdings. Grund dafür: Eine Schule darf nur dann in eine Modellregion einbezogen werden, wenn die Erziehungsberechtigten von mehr als der Hälfte der Schülerinnen und Schüler und mehr als die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer der betreffenden Schule der Einbeziehung zustimmen. Bei der Abstimmung würde das bedeuten, dass jede nicht abgegebene Stimme als Nein gewertet würde, Modellregionen wären so nur auf dem Papier möglich, kritisieren die Grünen. Damit wird die geplante Schulreform wohl noch etwas auf sich warten lassen.

Ein User plädiert dafür, das Schulsystem grundsätzlich neu zu denken:

