"Vowärts schauen" ist Motto der kommenden Medientage

Am 20. und 21. September finden die Österreichischen Medientage des Manstein Verlags statt

Wien – Mutig in die Zukunft, wollen Medienschaffende im Rahmen der Österreichischen Medientage des Manstein Verlags blicken. Am 20. und 21. September tauschen sich Branchen- und Medienexperten unter dem Motto "Vorwärts schauen" am Erste Campus Wien aus.

Internationale Vortragende werden unter anderem CNN-Manager Andrew Morse und die Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL, Anke Schäferkordt sein. (red, 16.6.2017)