60 plus: Jeder Sechste misshandelt

Blamiert, geschlagen, betrogen: Die WHO hat eine Studie publiziert, der zufolge jeder sechste ältere Mensch Misshandlungen ausgesetzt ist

Sie werden angeschrien, verängstigt oder isoliert, manche werden finanziell ausgenommen oder geschlagen: Jeder sechste Mensch über 60 Jahren wird nach neuen Schätzungen missbraucht oder schlecht behandelt. Betroffen seien 141 Millionen Menschen weltweit, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Frauen und Männer waren gleichermaßen betroffen. Bei den Studien, die mit Unterstützung der WHO zu dem Thema ausgewertet wurden, ging es vor allem um Menschen, die zu Hause betreut werden. "Die Misshandlung alter Menschen nimmt zu", sagte Alana Officer von der WHO-Abteilung, die sich mit Fragen des Alterns beschäftigt. "Wir müssen mehr tun, um Misshandlungen zu verhindern, und wir müssen uns mit der wachsenden Häufigkeit verschiedener Misshandlungsformen auseinandersetzen."

"Misshandlungen alter Menschen verstoßen gegen die Menschenrechte", heißt es in dem Bericht, der im Fachmagazin "Lancet Gobal Health" erschienen ist. Sie hätten schwerwiegende Folgen: Die Opfer würden öfter krank, müssten öfter in Krankenhäuser oder Heime eingewiesen werden und hätten ein höheres Sterberisiko.

Globale Unterschiede

Die Forscher haben 52 Studien aus 28 Ländern ausgewertet und glauben, dass das Problem bisher unterschätzt worden ist. 11,6 Prozent der Menschen würde psychisch unter Druck gesetzt, 6,8 Prozent finanziell betrogen, 4,2 vernachlässigt, 2,6 Prozent erlebten Gewalt und 0,9 Prozent würden sexuell missbraucht. Studien aus einzelnen Ländern variierten erheblich, mit nur 2,2 Prozent Missbrauchsrate in Irland, aber 36 Prozent in China, 61 Prozent in Kroatien und sogar 80 Prozent in Peru. Die Autoren betonen aber, das es keine klare Definition von Missbrauch gebe, was einen Teil der Variationen erkläre.

"Obwohl eine von sechs älteren Personen betroffen ist, hat dieses Thema in Debatten um die öffentliche Gesundheit nicht dieselbe Priorität wie andere Formen der Gewalt", so die Studienautoren. Mit der Alterung der Bevölkerung werde die Zahl der Betroffenen aber rapide steigen, womöglich auf 330 Millionen Opfer bis 2050. Sie rufen zu einem weltweiten Aktionsplan auf, um diese Gewalt zu stoppen und Opfer zu schützen. (APA, 16.6.2017)

Zum Weiterlesen:

Ein Viertel aller betreuten alten Menschen erlebt Gewalt

Demenz macht einsam

Fit im Alter durch Hirnstimulation und Training