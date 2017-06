Vater rettete in Vorarlberg Kleinkind vor dem Ertrinken

Mädchen kam nach 20-sekündiger Reanimation wieder zu sich

Höchst – Der Vater eines zweieinhalbjährigen Mädchens hat am Donnerstag in Höchst (Bez. Bregenz) seine Tochter vor dem Ertrinken gerettet. Das Kleinkind war in einem unbeobachteten Moment in den Swimmingpool im Garten seines Elternhauses gefallen. Als die Erwachsenen wieder auf das Mädchen aufmerksam wurden, trieb es mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Nach kurzer Reanimation kam das Kind zu sich.

Nach der etwa 20 Sekunden dauernden Wiederbelebung wurde das Kind ins Krankenhaus nach Dornbirn gebracht. Dort hat das Mädchen zur Überwachung auch die Nacht verbracht, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Exekutive hielten sich zum Zeitpunkt des Unfalls sowohl der Vater als auch die Mutter im Garten auf, sie achteten aber nicht unmittelbar auf ihre Tochter. Der Vater gab an, das Mädchen sei kurz zuvor noch mit Schwimmflügeln an den Armen durch den Garten gelaufen. Der Swimmingpool ist mit einem 1,10 Meter hohen Metallzaun gesichert, da sich aber die ganze Familie im Garten aufhielt, stand die Tür zum Pool offen. (APA, 16.6.2017)