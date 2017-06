Ein Toter bei Brand durch abgestürzte Raketenstufen

Wind fachte Flächenbrand in der kasachischen Steppe an

Astana – Beim Start eines Progress-Transporters zur ISS am Mittwoch ist doch nicht alles so planmäßig verlaufen wie zunächst gemeldet. Zwar gelangte der Raumtransporter mit 2,5 Tonnen Nachschub unbeschadet vom Weltraumbahnhof Baikonur aus ins All. Doch lösten die Stufen der Sojus-Trägerrakete bei ihrem Absturz einen Brand aus, der sich laut dem kasachischen Katastrophenschutzministerium über 15 Kilometer erstreckte.

Als die Raketenteile eingesammelt werden sollten, wurde ein Mann getötet und ein weiterer verletzt. Laut der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos herrschten in der Region hohe Temperaturen und starke Winde, die das Feuer anfachten. Es sei erst am späten Abend unter Kontrolle gebracht worden. (APA, red, 16. 6. 2017)