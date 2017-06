Nike streicht 1.400 Jobs

Der Sportartikelhersteller strukturiert sich neu und konzentriert sich künftig auf zwölf Städte. Auch bei den Schuhmodellen soll gespart werden

Beaverton – Der US-Sportartikelhersteller Nike baut weltweit rund 1.400 Jobs ab. Rund zwei Prozent seiner Stellen würden gestrichen, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Das geschieht im Rahmen einer Neustrukturierung des Konzerns, der damit auf sinkende Verkaufszahlen und die Konkurrenz durch den Online-Handel reagiert.

Mit seiner neuen Strategie will sich Nike nun vor allem direkt auf Kunden in zwölf Städten konzentrieren, darunter sind die Metropolen New York, London, Peking, Berlin und Barcelona. Das Unternehmen geht nach eigenen Angaben davon aus, dass diese Städte bis 2020 für mehr als 80 Prozent des Wachstums der Firma stehen werden.

Um künftig schneller auf Verbrauchertrends zu reagieren, will das Unternehmen die Produktionszeiten deutlich senken. Darüber hinaus soll die Zahl der Schuhmodelle um 25 Prozent verringert werden. Der Fokus liege dann auf den Hauptmarken ZoomX, AirVaporMax und Nike React.

Wenig Begeisterung bei den Anlegern

An der Wall Street verlor die Aktie nach den Ankündigungen von Nike am Nachmittag 2,74 Prozent. Das Unternehmen beschäftigte nach zuletzt verfügbaren Zahlen weltweit rund 70.700 Mitarbeiter. (APA, 16.6.2017)