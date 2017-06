Eurogruppe schaltet bei Griechenland auf Vertrauen um

Finanzminister sehen Reformforderungen erfüllt, Kompromiss mit IWF soll Milliardenkredite freimachen

Die griechische Regierung kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Eurogruppe mit der Unterstützung des Internationalen Währungsfonds (IWF) noch vor der Sommerpause dringend nötige 7,3 Milliarden Euro an Krediten aus dem zweiten Hilfsprogramm freigibt. Mindestens diese Summe ist für fällige Umschuldungen nötig, auf dass das Reformprogramm in Athen ohne Rückschlag fortgesetzt werden kann. Sie könnte durch einen Puffer auf 8,5 Mrd. erhöht werden.

Das war die Ausgangslage bei einer laut Währungskommissar Pierre Moscovici "entscheidenden Sitzung" der Finanzminister der Eurogruppe mit IWF-Chefin Christine Lagarde, die Donnerstagabend in Luxemburg begann. Sie sollte bis in die Nachtstunden dauern. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, als Skeptiker bekannt, zeigte sich überaus optimistisch: "Ich bin zuversichtlich, dass wir zu einem Ergebnis kommen. An Deutschland hat es nie gefehlt, wenn die Griechen sich an die Bedingungen halten."

Athen hat geliefert

Dass die Regierung in Athen "geliefert" hat, wurde von den zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes entsandten EU-Experten bestätigt. Anders als sein Vorgänger Yanis Varoufakis, der vor genau zwei Jahren (ebenfalls in Luxemburg) mit einem Eklat eine ernste Grexit-Krise ausgelöst hatte, konnte der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos nachweisen, dass er die von den Partnern geforderten Pensions- und Steuerreformen erfolgreich durch das Parlament gebracht hat. Somit hat Griechenland die zuletzt bei einem Treffen in Malta im Mai erneut bestätigten Auflagen erfüllt – zumindest aus Sicht der Kommission und der Eurogruppe.

"Man kann jetzt nicht wieder neue Forderungen aufstellen", befand Hans-Jörg Schelling aus Österreich. Die Reformen im Land in Form von "prior actions" – im Voraus vereinbarte Sparmaßnahmen, sollten die Haushaltszahlen nicht halten – werden als ausreichend anerkannt. Aber über den von Tsakalotos geforderten konkreten Schuldennachlass wird in der Eurogruppe frühestens in einem Jahr entschieden – je nach Fortschritt bei der Umsetzung des Hilfsprogramms, das Ende 2018 ausläuft. Das Land sollte dann wieder auf eigenen Beinen stehen und sich über die Märkte frei finanzieren können.

Schuldennachlass später

Bis zuletzt hakte es aber an der Zustimmung des IWF, der darauf drängte, die Maßnahmen für Schuldenerleichterungen schon jetzt zu beschließen. Lagarde wies darauf hin, dass ihre Organisation, die sich an strenge interne Regeln halten müsse, ein Problem bei Beteiligung und Kreditauszahlung habe. Ein komplexer Kompromiss dazu war angedacht: Der IWF würde zustimmen, aber selber bis 2018 keine Kredite auszahlen, erst nach einem weichen Schuldenschnitt. Da die Kredite großteils aus dem ESM der Eurogruppe stammen, ist das gut lösbar.

Für den definitiven Abschluss sind noch einige technische Umsetzungen nötig, unter anderem ein Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages in Berlin, wie Schäuble betonte. Ohne diesen geht bei den Eurohilfen nichts. Aber dazu kam – sehr ungewöhnlich vor einer Eurogruppensitzung – Ermunterung von allerhöchster Stelle: "Ich wünsche mir natürlich, dass wir heute bei der Eurogruppe Ergebnisse sehen, die helfen, dass Griechenlands Anstrengungen dadurch sozusagen goutiert werden, dass auch andere Auszahlungen möglich sind, erklärte Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. Übersetzt: Beim EU-Gipfel nächste Woche in Brüssel soll Griechenland kein Thema sein, wenn dann ein positives. Mit dem Brexit und der Migrationskrise hat die EU im Moment genug zu tun.(Thomas Mayer aus Luxemburg, 15.6.2017)