TV- und Radiotipps für Freitag, 16. Juli

Europacup für beeinträchtigte Kicker, Riviera, Der Hobbit, I want to break free – Pop vom anderen Ufer, Universum History: Die Kelten

13.00 GESPRÄCH

Wassermair sucht den Notausgang Die designierte künstlerische Direktorin des Lentos-Kunstmuseums Linz und des Stadtmuseums Nordico Hemma Schmutz beantwortet Fragen von Markus Wassermair. Bis 13.50, Dorf.TV

19.15 BERICHT

Europacup für beeinträchtigte Kicker Viele Fußballvereine haben eigene Mannschaften für körperlich oder geistig beeinträchtigte Sportler – die "Special-Needs-Teams" -, so auch der SK Rapid Wien. Die Grün-Weißen laden Spitzenvereine aus ganz Europa zu einem Turnier ein. Bis 19.30, W24

19.40 REPORTAGE

Re: Zurück nach Albanien Wenn der Traum von Deutschland zerplatzt: Es geht um die Geschichte der albanischen Familie Uka, die mit ihren zwei- und vierjährigen Kindern im letzten Herbst nach Deutschland kam, um hier ein besseres Leben führen zu können. Mittlerweile ist ihr Asylantrag abgelehnt. In ein paar Wochen muss die Familie zurück. Wann genau, das wissen sie noch nicht. Bis 20.15, Arte

20.15 SERIE

Riviera Explosiv im wahrsten Sinne des Wortes startet die neue Krimiserie von Sky. Der Kunstsammler Constantine Clios (Anthony LaPaglia) geht in der Abendsonne an der Côte d'Azur im Motorboot ab wie eine Rakete. Die hinterbliebene Ehegattin Georgina (Julia Stiles) trauert – aber nur kurz. Denn bald findet sie heraus, dass Constantine in dunkle Machenschaften verstrickt, also kein ganz Guter war. der STANDARD sah eine Folge, die konnte noch nicht wirklich überzeugen: Die ganz Reichen sind halt leider ganz oft auch ziemlich fad, was spätestens seit Altes Geld als belegbar gilt. Hier geht es sehr viel um den Look und die beste Pose, das Drehbuch hinkt vor so viel Pracht im Bild stark nach. Bis 21.20, Sky Atlantic HD

20.15 FANTASY

Der Hobbit (The Hobbit: An Unexpected Journey, NZ/USA/GB 2012, Peter Jackson) Das beschauliche Leben im Auenland nimmt für den Hobbit Bilbo Beutlin ein jähes Ende, als der Zauberer Gandalf ihn auf ein gefährliches Abenteuer schicken will. Bis 23.05, Puls 4

21.00 MAGAZIN

Makro: Königreich gegen Kontinent – Der Brexit und die Folgen Das Wirtschaftsmagazin wägt künftige Szenarien ab: was die nächsten Schritte sein könnten, hin zu einer geeinten, wirtschaftlich starken EU ohne UK und mit dem neuen Hoffnungsträger Macron. Bis 21.30, 3sat

21.45 DOKUMENTATION

I want to break free – Pop vom anderen Ufer Die Popkulturgeschichte der Queer-Bewegung seit den 1950er-Jahren, Kampf um Bürgerrechte Homosexueller und die Aktivitäten der verbotenen Underground-Kultur, mit ihren Andeutungen und Botschaften zwischen den Zeilen. Bis 23.35, Arte

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Die Kelten (3) Ein friedliches Nebeneinander mit den Römern ist offenbar nicht möglich, weshalb die Keltenkönigin Boudicca den letzten großen Aufstand der Kelten gegen die Besatzer 60/61 nach Christus anführt. Es kommt zur vernichtenden Niederlage. Bis 23.35, ORF 2

22.55 DISKUSSION

Das literarische Quartett Volker Weidermann lädt gemeinsam mit Christine Westermann und Thea Dorn erneut zum Gespräch über Bücher von Julia Wolf, Lawrence Osborne, Oskar Maria Graf und Maeve Brennan. Gast ist dieses Mal der Schauspieler Ulrich Matthes. Bis 23.40, ZDF

23.35 MAGAZIN

Tracks Themen des Popkulturmagazins: 1) Dinosaur Jr. – Erfinder des "Ear-Bleeding-Country". 2) Makeout – Safe-Space für die LGBTQ-Community in Weißrussland. 3) Gurr – First Wave Gurrcore. 4) Kirsten Lepore – Stop-Motion-Kino. 5) Inside Flesh – Das Kunst-Duo Piotr Wegrzynski und Sylvia Lajbig setzt mit Filmen, Performances und Visuals die althergebrachten Grenzen von Gender, Kunst, Fashion und Sex neu. 6) Whose Streets? Film über die Unruhen im US-amerikanischen Ferguson. 7) The Moonlandingz – außerirdischer Psychedlic Pop.

Bis 0.20, Arte

23.55 SATIRE

Neo Magazin Royale Gast beim Chefsatiriker Jan Böhmermann ist der Komiker Olli Dittrich. Bis 0.40, ZDF