RB Salzburg: Marco Rose übernimmt von Oscar Garcia

Deutscher ersetzt den zu Saint Etienne abwandernden Spanier als Trainer – Mit der U19 triumphierte er in der Uefa-Youth-League

Salzburg – Der absehbare Abgang von Red-Bull-Salzburg-Meistermacher Oscar Garcia ist seit Donnerstag offiziell. Wie Sportdirektor Christoph Freund gegenüber salzburg.ORF.at bestätigte, verlässt der Spanier vorzeitig den Verein und wechselt zum französischen Erstlisten AS Saint-Etienne.

Garcias Nachfolger in Salzburg wird Marco Rose, der die Salzburger U19-Auswahl in der abgelaufenen Saison zum Triumph in der Uefa-Youth-League geführt hatte. Der gebürtige Leipziger ist seit vier Jahren bei Red Bull und avanciert nun zum zehnten Bullendompteur seit 2005.

Garcia soll laut Medienberichten in Saint-Etienne einen Vertrag bis 2019 unterzeichnen. Wegen des aufrechten Beschäftigungsverhältnisses wird eine kolportierte Ablösesumme von rund einer Million Euro fällig. Der Spanier hatte die Salzburger 2016 und auch heuer zum Double geführt. (red, 15.6.2017)