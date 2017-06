Spieler stach Gegner während Cupspiel mit Nadel

Argentinischer Profi: "Wussten, dass wir unfair spielen mussten"

Buenos Aires – Mit besonders unfairen Mitteln hat in Argentinien ein Fußballprofi agiert. Er habe den gegnerischen Stürmer während eines Spiels der Copa Argentina mit einer Nadel gestochen, gab Verteidiger Federico Allende vom SC Pacifico nach der Partie bei Estudiantes de La Plata zu. Der Zweitligist aus Mendoza hatte mit einem überraschenden 3:2-Erfolg am Sonntag den Erstligisten aus dem Cup geworfen.

"Wir wussten, dass wir unfair gegen sie spielen mussten", gestand Allende dem Radiosender Vorterix Cordoba. Also habe er Estudiantes-Stürmer Juan Otero mehrmals gestochen. "Ich hatte zwei Nadeln, eine im Schienbeinschoner und eine in der Hand." Otero bestätigte, er sei gestochen worden, doch der Schiedsrichter habe seine Beschwerden ignoriert. Der Schiedsrichter meinte, im Spielverlauf sei es unmöglich gewesen, dies festzustellen und forderte nun eine Bestrafung Allendes: "In unserem Fußball darf es keine Spieler geben, die so etwas machen."

Pacifico-Vereinspräsident Hector Moncada war von der Aktion des Verteidigers entsetzt. "Ich werde ihn aus dem Verein werfen", sagte er am Mittwoch Radio Late. (APA, 15.6.2017)