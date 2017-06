Apple-Zulieferer verrät: Nächste iPhone lädt kabellos

Chef von indischem Unternehmen Wistron plauderte geheime Details zu iPhone 8 aus

Das nächste iPhone soll Features wie kabelloses Aufladen und erhöhten Wasserschutz aufweisen. Das verriet Robert Hwang, CEO der indischen Firma Wistron, am Mittwoch gegenüber Reportern. Wistron wurde von Apple beauftragt, Komponenten für das nächste iPhone zu liefern. Die Zusammenarbeit mit dem indischen Unternehmen ist frisch, jetzt dürfte es Zores geben – verriet Wistrons Chef doch bisher geheime Details, die Apple-Chef Tim Cook wohl gern persönlich enthüllt hätte.

Feature bei Android-Geräten schon Usus



Gerüchte über ein kabelloses Aufladen des nächsten iPhone gibt es freilich schon länger. Diese Woche auf Reddit aufgetauchte Fotos einer Glashülle deuteten etwa darauf hin. Außerdem ist das Feature bei Android-Smartphones schon etabliert. Kabelloses Laden ergäbe auch Sinn, weil Apple bekanntlich auf eigene Kabelstandards setzt – was so manchen iPhone-Nutzer in einer Android-Umgebung nervt. (red, 15.6.20179