Handballer bleiben mit Sieg in Finnland auf EM-Kurs

ÖHB-Männer können nach 39:36-Auswärtserfolg das EM-Ticket im Heimspiel gegen Bosnien fixieren

Vantaa – Österreichs Handball-Nationalteam hat mit einem 39:36-(21:15)-Arbeitssieg bei den in der Quali bereits zuvor chancenlosen Finnen am Mittwoch den Kurs Richtung EM 2018 gehalten. Rot-Weiß-Rot, das seine erste Endrunde seit der WM 2015 in Katar anvisiert, hat damit im letzten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina am Samstag (20.25 Uhr/live ORF Sport +) in Wien sein Schicksal in eigener Hand. (APA, 14.6.2017)

Ergebnisse der zweiten Phase der Handball-EM-Qualifikation der Männer

Gruppe 3, 5. Runde:

Finnland – Österreich 36:39 (15:21).

Scorer AUT: Frimmel, Bozovic je 7, Weber 6, Ziura, Posch, Bilyk je 5, Zeiner, Neuhold, Wagner, Jelinek je 1

18.00 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Spanien

Tabelle: 1. Spanien 4 4 0 0 131: 95 8 * 2. Bosnien-Herzegowina 4 2 0 2 109:103 4 3. Österreich 5 2 0 3 142:154 4 4. Finnland 5 1 0 4 138:168 2

Letzte Spiele, 17. Juni: Österreich – Bosnien (20.25), Spanien – Finnland

* = für EM qualifiziert

Modus: Jeweils die Top zwei der sieben Gruppen sowie der beste Dritte qualifizieren sich für die Endrunde im Jänner 2018 in Kroatien.