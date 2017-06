SPÖ trennt sich von Gartenhotel Altmannsdorf

Dr.-Karl-Renner-Institut verändert sich räumlich

Wien – Die SPÖ trennt sich von ihrem Gartenhotel Altmannsdorf in Wien. Dies wurde im Bundesparteipräsidium und Bundesparteivorstand am Mittwoch beschlossen, hieß es abends in einer Aussendung. Der Neustart des Dr.-Karl-Renner-Instituts bringt auch einen Standortwechsel, erklärte Maria Maltschnig ebenfalls in einer Aussendung. Eine neue Adresse wird nun gesucht.

Das Gartenhotel Altmannsdorf besteht aus zwei Gästehäusern, erklärte ein Parteisprecher gegenüber der APA. Außerdem hatte das Renner-Institut bis jetzt im Schloss Altmannsdorf seinen Sitz.

Immobiliensuche

Das Renner-Institut erwarb die Immobilie in den 1970er-Jahren. Mit der Neubesetzung der Institutsleitung mit Maltschnig verändern sich die Schwerpunkte – und auch der Standort. Neue Räumlichkeiten sollen eine Atmosphäre "innovativer Ideen, der offenen Debatte und der neuen sozialdemokratischen Wege vermitteln", hieß es. Der Verwertungsprozess startet nun Mitte Juni und mit der Immobiliensuche wird ein Maklerbüro beauftragt.

Errichtet wurden die beiden Hotels in Wien Meidling von der im Besitz der SPÖ stehenden Merkur Unternehmensbeteiligung, Vermögensverwaltung und Finanzierungsvermittlung GmbH. Mit dem Verkauf wurde ein Immobilienverwerter beauftragt. Der Zeitpunkt sei hierfür günstig, denn an der Hotelsubstanz würden Investitionen anstehen und dies entspreche nicht der Hauptaufgabe einer politischen Partei, betonte die SPÖ. (APA, 14.6.2017)