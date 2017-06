592.000 Euro für einen Parkplatz in Hongkong

In der britischen Kronkolonie kommt das Abstellen von Autos teuer. Dort gibt es den teuersten Garagenplatz der Welt

Hongkong – Das Abstellen eines Autos kann mitunter deutlich teurer sein als das Fahrzeug selbst: In Hongkong hat der Chef einer Investitionsgesellschaft 5,18 Millionen Hongkong-Dollar (592.000 Euro) für einen Garagenplatz bezahlt. Nach Angaben lokaler Medien ist die 17,5 Quadratmeter große Fläche der derzeit teuerste Parkplatz der Welt. Er befindet sich in einem Luxushaus direkt an der Küste.

Die "South China Morning Post" berichtete, dass in Hongkong erst im Oktober ein Parkplatz für 4,8 Millionen Hongkong-Dollar verkauft wurde. Bisher war die Insel aber vor allem für ihre hohen Immobilienpreise bekannt. So kaufte im November ein Baumogul für eine Rekordsumme von drei Milliarden US-Dollar ein Grundstück im Zentrum.

Die hohen Immobilienpreise sind längst ein Politikum in der ehemaligen britische Kronkolonie, denn in der Vergangenheit mussten viele kleine Unternehmen wegen der hohen Mietpreise schließen. Und die zahlreichen Einwohner Hongkongs können sich nur bescheidene Wohnungen leisten. (APA, 14.6.2017)