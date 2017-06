Schauspielerin Anita Pallenberg gestorben

Die Stilikone der 1960er- und 1970er-Jahre war die Freundin von Stones-Gitarrist Keith Richards

London – Die deutsch-italienische Schauspielerin Anita Pallenberg ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das berichtete die BBC unter Berufung auf eine enge Freundin Pallenbergs, die ihr Ableben auf Instagram bekanntgab. Zum Begriff wurde Pallenberg vor allem durch ihre Beziehung mit dem Rolling-Stones-Gitarristen Keith Richards.

Rund um das Leben des Models und It-Girls, ihre Verbindung zu und ihren Einfluss auf die Stones ranken sich zahlreiche Mythen. Aus ihrer langjährigen turbulenten Beziehung mit Richards in den 1960er- und 1970er-Jahren entstammen drei Kinder. Als Schauspielerin trat die 1944 in Rom geborene Pallenberg etwa im Science-Fiction-Klassiker "Barbarella" (1968) an der Seite von Jane Fonda, in Volker Schlöndorffs Literaturverfilmung "Michael Kohlhaas – der Rebell" (1969) und in "Performance" (Nicolas Roeg, Donald Cammell, 1968/70) zusammen mit Stones-Frontmann Mick Jagger in Erscheinung. In den 1990er-Jahren war sie als Modedesignerin aktiv. (APA, 14.6.2017)