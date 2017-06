"Android Excellence": Google empfiehlt nun Apps

Ab sofort werden auf Google Play redaktionell ausgewählte Anwendungen präsentiert

Google will seine Nutzer über besonders gelungene Apps informieren. Künftig werden Anwendungen und Spiele als "Android Excellence"-Gewinner tituliert und im Play Store gesondert empfohlen. Die Liste soll alle drei Monate aktualisiert werden, wie PCWelt berichtet. Google will damit besondere Nutzerfreundlichkeit auszeichnen. Die meisten der empfohlenen Anwendungen sind kostenfrei verfügbar.

Klassiker und Neulinge

In der ersten Runde sind beispielsweise die Spiele "After the End: Forsaken Destiny" und "Hitman Go" enthalten. Außerdem wird die Shopping-App AliExpress, Runtastic oder Evernote empfohlen. Google legt also zumindest bei den ersten Tipps keinen Wert auf Neuheit der App, sondern stellt auch Klassiker ins Schaufenster. (red, 14.6.2017)