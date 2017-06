Virginia: Schüsse auf Kongress-Abgeordnete bei Baseball-Spiel

Mindestens fünf Verletzte, darunter ein Abgeordneter

Alexandria/Washington – Bei einem Baseball-Trainingsspiel von Kongressabgeordeten in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia südlich von Washington D.C. sind am Mittwochvormittag zahlreichen Augenzeugenberichten zufolge Schüsse gefallen. Ein Angreifer habe mit einer halbautomatischen Waffe das Feuer eröffnet, mindestens fünfzig Schüsse seien dabei abgefeuert worden. Mindestens fünf Menschen sollen getroffen worden sein, darunter zumindest ein Abgeordneter, der Republikaner Steve Scalise.

Auch zwei Polizisten sollen unter den Opfern sein. Der Schütze wurde nach Polizeiangaben festgenommen.

Scalise ist Majority Whip der Republikaner im Repräsentantenhaus, also für die Fraktionsdisziplin der Abgeordneten zuständig. Meldungen zufolge ist der Zustand des Politikers aus Lousiana stabil. Der Republikaner Mo Brooks berichtete, Scalise sei in die Hüfte getroffen worden und auf dem Boden davongekrochen, um sich in Sicherheit zu bringen. Zwischen 15 und 25 Abgeordnete seien bei den Vorfall anwesend gewesen, dazu noch ein Dutzend Mitarbeiter und Sicherheitsleute. Der Senator Jeff Flake berichtete, der Angreifer habe viel Munition gehabt und rund zehn Minuten lang geschossen. Es habe sich um einen weißen Mann mittleren Alters gehandelt, der schließlich selbst niedergeschossen worden sei. (red, 14.6.2017)