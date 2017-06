Microsofts Surface Laptop und Surface Pro ab Freitag in Österreich

Auch das Surface Studio ist nun in Österreich verfügbar, etwa über den offiziellen Microsoft Store

Microsoft bringt eine Reihe von Geräten aus der Surface-Familie nach Österreich. Ab 15. Juni sind das neue Surface Pro, der Surface Laptop sowie das Surface Studio verfügbar, etwa über den offiziellen Microsoft Store. Beim Surface Pro handelt es sich um Microsofts iMac-Konkurrenten, der in ersten Tests viel Lob erhielt. Das Gerät richtet sich vor allem an Menschen in kreativen Berufen, für normale Nutzer dürfte er eher wenig geeignet – und mit einem Verkaufspreis von 3.549 Euro auch nicht besonders ansprechend sein.

Wechsel zu Windows 10 Pro möglich

Der Surface Laptop wurde in ersten Rezensionen ebenfalls positiv besprochen. Er wird ab 1.149 Euro erhältlich sein. Kritiker stießen sich vor allem daran, dass auf den Surface Laptops Windows 10 S läuft. Laut Microsoft kann jedoch bis Jahresende ein kostenloser Wechsel zu Windows 10 Pro vorgenommen werden. Das Surface Pro kostet 949 Euro und wird in sechs verschiedenen Varianten verfügbar sein. Eine LTE-Advanced-Version soll "später in diesem Jahr" erscheinen. (red, 14.6.2017)