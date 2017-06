Österreichs Imame unterzeichnen Deklaration gegen Extremismus

Islamische Glaubensgemeinschaft verurteilt Anschläge und ruft zur Integration auf

Wien – Die Imame der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) haben am Mittwoch eine Deklaration gegen Extremismus und Terror unterzeichnet. In dem Dokument, das von mehr als 300 Geistlichen verabschiedet wurde, werden nicht nur sämtliche Anschläge weltweit verurteilt, es wird auch zur Integration der Muslime aufgerufen. IGGiÖ-Präsident Ibrahim Olgun sprach von einem historischen Tag.

Die Initiative für die Deklaration sei von den Geistlichen selbst ausgegangen, sagte Olgun. "Deklaration der Imame in Österreich gegen Extremismus, Gewalt und Terror" lautet der Titel. Appelliert wird darin an sämtliche Muslime, einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben in Österreich zu leisten. Weiters heißt es: "Wir verurteilen terroristische Gewalttaten in der ganzen Welt." Zudem werden die Mitglieder der Glaubensgemeinschaft dazu angehalten, in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen teilzunehmen. (APA, 14.6.2017)