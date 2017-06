Die 25 besten Filme des Jahrhunderts?

Die "New York Times" hat eine Liste mit den 25 besten Filmen veröffentlicht. Wie finden Sie die Auswahl? Stimmen Sie ab!

Das 21. Jahrhundert ist noch jung, ziemlich genau ein Sechstel ist erst vorbei. Das mögen zwar nicht so viele Jahre sein, dennoch sind schon tausende Filme in dieser Zeit in die Kinos gekommen. Die "New York Times" nahm das zum Anlass, mit der Unterstützung ihrer Leser die 25 besten Filme der letzten 17 Jahre zu küren.

An der Spitze findet sich das archaische Drama "There Will Be Blood", gefolgt vom Anime-Film "Chihiros Reise ins Zauberland". Guillermo del Toro sagt im Gespräch über den Film des japanischen Regisseurs Hayao Miyazaki: "Es ist eine wunderschöne, melancholische Meditation – dieselbe, die alle Filme Miyazakis durchzieht." An dritter Stelle steht Clint Eastwoods "Million Dollar Baby", dessen zeitlose Qualität der "New York Times"-Filmkritiker A. O. Scott besonders hervorhebt. Auch in 50 Jahren werden die Leute demnach noch zu demselben Schluss kommen: "So sieht ein richtiger Film aus."

Erwartbare und oscarprämierte Filme wie "The Hurt Locker", "Boyhood" und "Moonlight" finden sich ebenso auf der Liste wie das feministische Endzeitepos "Mad Max: Fury Road", der Pixar-Film "Alles steht Kopf – Inside Out" oder auch "Jungfrau (40), männlich, sucht ...". Diese nur auf den ersten Blick leichte Komödie sei in Wahrheit "eine pointierte Vision einer amerikanische Tragödie".

Wie zufrieden sind Sie mit der Auswahl? Welche Filme fehlen, welche sind Ihrer Meinung nach zu Unrecht vertreten? (aan, 20.6.2017)