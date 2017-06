EuGH: Milch bleibt Milch, Tofu darf kein Käse sein

Rein pflanzliche Produkte dürfen nicht unter Bezeichnungen wie "Milch", "Rahm", "Butter", "Käse" oder "Joghurt" vermarktet werden

Wien/Luxemburg – Kann denn Tofu Käse sein? Oder etwas weiter gefasst: Darf man Produkte aus Tofu als Milch, Butter oder auch Käse bezeichnen und damit werben?

Nein, sagt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Rein pflanzliche Produkte dürfen grundsätzlich nicht unter Bezeichnungen wie "Milch", "Rahm", "Butter", "Käse" oder "Joghurt" vermarktet werden, die das Unionsrecht Produkten tierischen Ursprungs vorbehält, urteilen die EU-Richter. Sie verweisen auf Regelungen im europäischen Recht, wonach die Bezeichnung "Milch"-Produkten vorbehalten ist, die aus der "normalen Eutersekretion" von Tieren gewonnen werden.

Hintergrund ist eine Klage des deutschen Verbands sozialer Wettbewerb, der die Firma TofuTown vor dem Landgericht Trier in Deutschland. Das Landgericht bat die EU-Richter um Klärung, wie die Unionsvorschriften dazu zu verstehen seien.

Planzenkäse darf kein Käse sein

TofuTown erzeugt und vertreibt vegetarische und vegane Lebensmittel. Insbesondere bewirbt und vertreibt es rein pflanzliche Produkte unter den Bezeichnungen "Soyatoo Tofubutter", "Pflanzenkäse", "Veggie-Cheese", "Cream" und unter anderen ähnlichen Bezeichnungen. Das Unternehmen vertrat die Auffassung, dass sich das Verständnis der Konsumenten in Bezug auf diese Bezeichnungen in den letzten Jahren massiv verändert habe. Außerdem verwende das Unternehmen Bezeichnungen wie "Butter" oder "Cream" nicht isoliert, sondern nur in Verbindung mit Begriffen, die einen Hinweis auf den pflanzlichen Ursprung der in Rede stehenden Produkte enthielten, etwa "Tofu-Butter" oder "Rice Spray Cream".

In seinem heutigen Urteil stellt der Gerichtshof fest, dass in Bezug auf die Vermarktung und die Werbung nach den betreffenden Vorschriften die Bezeichnung "Milch" grundsätzlich allein Milch tierischen Ursprungs vorbehalten sei. Außerdem seien nach diesen Vorschriften – von ausdrücklichen Ausnahmen abgesehen – Bezeichnungen wie "Rahm", "Sahne", "Butter", "Käse" und "Joghurt" ausschließlich Milcherzeugnissen, das heißt aus Milch gewonnenen Erzeugnissen, vorbehalten. (red, 14.6.2017)