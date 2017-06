Schulautonomie: Es wird weiterverhandelt

Im Bildungsministerium wird an der Präzisierung der Regelung für Modellregionen für eine gemeinsame Schule gearbeitet

Wien – Die Regierungspartner waren sich in Sachen Bildungsreform schon einig, am Montag wurden die Ergebnisse präsentiert. Leider wurde aber die Rechnung ohne die Grünen gemacht. Ihre Zustimmung ist ja für die Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig.

In den Regelungen zu den Modellregionen für eine gemeinsame Schule sind laut den Grünen derzeit zu viele Hürden eingebaut, um sie ernsthaft umsetzen zu können. Am Dienstag wurde deshalb weiterverhandelt, zwei Alternativvorschläge zu den Modellregionen brachten die Grünen ein. Auf ein Ergebnis konnten sich die Beteiligten aber nicht verständigen. Gesprächsbereitschaft sei aber nach wie vor vorhanden (DER STANDARD berichtete).

Ministerium präzisiert, Verhandlungen am Nachmittag

Konkret hakt es an einer Passage über die Mitsprache der Eltern am Schulstandort bei der Abstimmung über die gemeinsame Schule. Hier gibt es laut Grünen zu viel Interpretationsspielraum. Im Bildungsministerium wird nun an der Präzisierung dieser Passage gearbeitet.

"Höchstwahrscheinlich wird heute weiterverhandelt", sagt Grünen-Bildungssprecher Harald Walser. Es sei der frühe Nachmittag angepeilt, heißt es auch aus dem Wissenschaftsministerium. Im Bildungsministerium wollte man diesen Termin noch nicht bestätigen, man bleibe aber optimistisch. (ost, 13.6.2017)