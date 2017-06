Flugranking: Austrian Airlines europaweit beste Fluglinie

Das ist das Ergebnis des Flugverkehr-Rankings des Fluggasthelfer-Portals AirHelp. 87 internationale Fluggesellschaften wurden, um die weltweit besten in puncto Kundenzufriedenheit zu ermitteln

Als beste europäische Fluglinie schafft es Austrian Airlines mit 8,38 Punkten auf Platz vier des Rankings des Fluggasthelfer-Portals AirHelp. Damit schafft es Austrian Airlines Airlines als einzige europäische Fluggesellschaft unter die Top fünf des AirHelp Scores und rangiert 13 Plätze vor ihrer deutschen Muttergesellschaft, Lufthansa. Dennoch rutscht Austrian Airlines einen Platz im Vergleich zur vorherigen Platzierung ab.

Das liegt daran, dass sich Etihad Airlines als Neueinsteiger im AirHelp Score direkt auf Platz Zwei katapultieren konnte. Während es bei der Airline der Vereinigten Arabischen Emiraten gut läuft, fielen ihre Tochtergesellschaften Alitalia, AirBerlin und teilweise auch die österreichische Fluglinie Niki in den letzten Wochen eher mit negativen Schlagzeilen auf. Dies spiegelt sich bereits im aktuellen Ranking wieder, in dem sich die Fluglinien verschlechtern. Alitalia landet auf Platz 56, Niki auf Platz 54 und Air Berlin auf Rang 41.

Singapur als Maß aller Dinge

Von den deutschen Fluggesellschaften schneidet keine besonders gut ab. Als beste Airline landet Eurowings, ebenfalls eine Tochtergesellschaft von Lufthansa, mit 7,79 Punkten auf Platz 17, danach folgt Condor auf Platz 21.

Singapur Airlines schneidet in diesem Jahr am besten von allen bewerteten Airlines ab und erreicht 8,73 von zehn möglichen Punkten. Damit löst Singapur Airlines Qatar Airways an der Spitze ab, die auf Platz drei abfallen. Den Titel sicherte sich die nationale Fluggesellschaft des asiatischen Stadtstaates vor allem, da die sie sich seit der letzten Datenerhebung im Herbst 2016 in Sachen Pünktlichkeit und im Umgang mit Entschädigungsforderungen steigern konnte.

München ist der zweitbeste Flughafen der Welt

Erstmals analysierte AirHelp in diesem Jahr zudem 76 internationale Flughäfen als Teil des AirHelp Scores und rankt sie auf Basis von Servicequalität, Pünktlichkeit der Flüge und einer Stimmungsanalyse von über 130.000 Tweets von Passagieren. Gewinner ist wieder Singapur: Der Singapore Changi Airport schnitt am besten ab.

Die untersuchten deutschen Flughäfen schneiden dabei vergleichsweise stark ab. So schafft es der Flughafen München auf Platz Zwei des Rankings und muss sich nur knapp dem Flughafen Singapur geschlagen geben. Ebenfalls auf dem Siegertreppchen landet der Flughafen Hong Kong auf Platz drei. Aufgrund unzureichender Datenqualität ist kein Flughafen aus Österreich im AirHelp Score bewertet worden. (red, 14.6.2017)