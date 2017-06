Hochhaus in London steht in Flammen: Mehrere Tote

Löscharbeiten und Evakuierung sind noch im Gang, mindestens 30 Verletzte in Spitäler gebracht – Brandursache noch unklar

London – Ein riesiges Feuer in einem Hochhaus in der Londoner Innenstadt hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Menschen starben in den Flammen. Das bestätigte Feuerwehrkommandantin Dany Cotton in einem Statement. Über die Zahl der Toten könnte sie aufgrund der komplexen Bauweise des Gebäudes noch nichts sagen.

Laut den Einsatzkräften wurden 30 Personen in fünf Spitäler eingeliefert. In dem Haus befanden sich auch Stunden nach Ausbruch des Feuers noch immer Menschen, wie die BBC berichtete.

Der Fernsehjournalist Jonathan Swain berichtet auf Twitter, dass herabfallende Gebäudeteile den Einsatz für die Feuerwehr "extrem schwierig und gefährlich" machten. Die BBC spricht von Einsturzgefahr.



Personen in Sicherheit gebracht

Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einem "bedeutenden Vorfall" – eine Bezeichnung der britischen Behörden für eine Lage, die besondere Vorkehrungen durch einen oder mehrere Rettungsdienste erfordert.

Der Feuerwehr zufolge sind 40 Löschfahrzeuge und 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Einsatzkräfte waren bereits in weniger als sechs Minuten nach der Alarmierung um 0:54 Uhr beim Brandobjekt. Neben Löscharbeiten werden Personen in Sicherheit gebracht, auch die Bewohner von Nachbargebäuden werden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen.

Schwierigkeiten für Feuerwehr

Das Feuer erstrecke sich vom zweiten bis in das oberste, das 27. Stockwerk des Grenfell-Hochhauses. Laut Medienberichten können die Einsatzkräfte allerdings den Brand ab dem zehnten Stockwerk aber nicht mehr bekämpfen. Über die Ursache des Brandes sei bisher nichts bekannt. Bereits seit Jahren warnen Bewohner vor der Brandgefahr in dem Gebäude. Im vergangenen Jahren waren die zweijährigen Renovierungsarbeiten am 1974 erbauten Gebäude abgeschlossen worden. Doch eine Bewohnervereinigung gab an, dass die Anbringung neuer Warmwasserbereiter in den Gängen vieler Wohnungen, deren Zugang noch weiter verengt habe.

Der U-Bahnverkehr wurde im betroffenen Bereich teilweise eingestellt. Die A4 wurde in beide Richtungen gesperrt – die wichtige Straße verbindet das Stadtzentrum von London mit dem Flughafen Heathrow. (Reuters, APA, red, 14.6.2017)