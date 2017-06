Großbrand in Londoner Hochhaus: Mindestens sechs Tote, dutzende Verletzte

Löscharbeiten und Evakuierung dauern an, mindestens 74 Verletzte in Spitäler gebracht – Bereits länger Bedenken wegen Brandsicherheit

London – Ein Großbrand in einem Hochhaus in der Londoner Innenstadt hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Menschen starben in den Flammen, sagte Feuerwehrkommandantin Dany Cotton. Polizeikommandant Stuart Cundy bestätigte indessen mindestens sechs Tote: "Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zahl noch steigt."

Laut den Einsatzkräften wurden 74 Personen in fünf Spitäler eingeliefert. In dem Haus befanden sich auch Stunden nach Ausbruch des Feuers noch immer Menschen, berichtete die BBC. Außerdem werden noch Menschen vermisst. Teams suchen in dem Gebäude nach Opfer.

Der Fernsehjournalist Jonathan Swain berichtet auf Twitter, dass herabfallende Gebäudeteile den Einsatz für die Feuerwehr "extrem schwierig und gefährlich" machten. Die BBC spricht von Einsturzgefahr. Laut Cotton überwacht ein Baustatiker den Einsatz vor Ort. Die Lösch- und Sicherungsarbeiten sollten vermutlich noch 24 Stunden dauern, wurde erwartet.

London Fire Commissioner on block fire: "In 29 years of being a firefighter, I've never seen anything of this scale" https://t.co/b3gnGaRIqv pic.twitter.com/oLy1Rr8YnI — CNN (@CNN) June 14, 2017

Alarmierung kurz vor 1 Uhr

Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einem "schwerwiegenden Vorfall" – eine Bezeichnung der britischen Behörden für eine Lage, die besondere Vorkehrungen durch einen oder mehrere Rettungsdienste erfordert.

Der Feuerwehr zufolge standen 40 Löschfahrzeuge und 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Einsatzkräfte waren weniger als sechs Minuten nach der Alarmierung um 0.54 Uhr beim Brandobjekt. Im Laufe der Löscharbeiten wurden Personen in Sicherheit gebracht, auch die Bewohner von Nachbargebäuden wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen.

Augenzeugenberichte

Ein Bewohner aus dem siebenten Stock, der flüchten konnte, erzählte der BBC: "Als ich die Treppen heruntergelaufen bin, habe ich bewundernswerte Feuerwehrleute gesehen, die hinaufgelaufen sind Richtung Feuer, um so viele Menschen wie möglich aus dem Gebäude zu bringen." Auf den Brand aufmerksam geworden sei er durch Rufe der Menschen auf der Straße und nicht durch Feueralarme.

Ein anderer Augenzeuge berichtete: "Ich rief den Leuten zu hinunterzulaufen, aber sie antworteten, dass sie nicht aus ihren Wohnungen kämen, weil der Rauch in den Gängen so dicht sei."

Schwierigkeiten für Feuerwehr

Das Feuer erstrecke sich vom zweiten bis in das oberste, 27. Stockwerk des Grenfell-Hochhauses. Laut Feuerwehrkommandantin haben die Einsatzkräfte bereits das 21. Stockwerk erreicht. Zuvor war in Medien berichtetet worden, dass die Feuerwehr den Brand ab dem zehnten Stockwerk nicht mehr bekämpfen konnte. Über die Ursache des Brandes war vorerst nichts bekannt. Laut Polizei könnte es auch noch länger dauern, diese festzustellen.

Seems the company have taken down the refurbishment details now, here's a cache https://t.co/BvXaPVFHlv https://t.co/xU1QeeBRMc — Dawn Foster (@DawnHFoster) June 14, 2017

Renovierung vor kurzem abgeschlossen

Bereits seit Jahren warnen Bewohner vor Brandgefahr in dem 1974 errichteten Gebäude. Im vergangenen Jahren wurden die zweijährigen Renovierungsarbeiten abgeschlossen, eine Bewohnervereinigung gab jedoch an, dass die Anbringung neuer Warmwasserbereiter in den Gängen vieler Wohnungen den Zugang zu diesen noch weiter verengt habe. Mittlerweile scheint es so, als habe ein Bauunternehmen, das an den Renovierungsarbeiten beteiligt war, die Informationen zum Umbau offline genommen.

Die Baufirma Rydon hat schockiert auf die Feuerkatastrophe reagiert. Alle erforderlichen Kontrollen, Bestimmungen im Brandschutz und sonstigen Sicherheitsstandards seien eingehalten worden, teilte die Firma am Mittwoch mit.

Der U-Bahn-Verkehr wurde im betroffenen Bereich teilweise eingestellt. Die A4 wurde in beide Richtungen gesperrt – die wichtige Straße verbindet das Zentrum von London mit dem Flughafen Heathrow.

Brexit-Gespräche könnten verzögert werden

Der Großbrand könnte auch Auswirkungen auf die Politik haben. Medienbericht zufolge wird es am Mittwoch keine Vereinbarung zwischen den Konservativen und der nordirischen Regionalpartei DUP über eine neue Regierung geben. Ein Abkommen könnte sich laut BBC nun bis nächste Woche verzögern. Die Verzögerung könne auch bedeuten, dass der für nächste Woche geplante Beginn der Brexit-Verhandlungen verschoben werde. Zuvor war bekanntgeworden, dass die Tories und die DUP ihre Verhandlungen am Vormittag wiederaufgenommen hatten. (Reuters, APA, red, 14.6.2017)