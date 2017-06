Sammeln und Ordnen – Zukunft der Arbeit – Globaler Wettbewerb – Computer Day

Sammeln und Ordnen

Unter dem Titel "Schöne Wissenschaften – Sammeln, Ordnen und Präsentieren unter Kaiser Joseph II." befasst sich eine Tagung an der Akademie der Wissenschaften, im Theatersaal, Sonnenfelsgasse 19 in Wien, von 19. bis 20. Juni mit Sammlungsgeschichte und Wissenschaftsverständnis im Wien des späten 18. Jahrhunderts. Anmeldung bis 14. Juni unter: kunstgeschichte@oeaw.ac.at



Zukunft der Arbeit

Welche Folgen neue Organisationsformen und Technologien auf die Arbeitswelt haben, wird bei der Konferenz für Technikfolgenabschätzung am 19. Juni an der Akademie der Wissenschaften, Dr. Ignaz Seipel Platz 2 in Wien, diskutiert.



Globaler Wettbewerb

Beim 7. Globalisierungsforum der Donau Uni Krems steht die Frage im Zentrum, ob und wie EU-Strukturfonds die regionale Wettbewerbsfähigkeit sichern – am 19. Juni im Haus der EU, Wipplingerstraße 35 in Wien.



Computer Day

Jährlich vernetzen sich österreichische Informatiker beim Austrian Computer Science Day "Imagine" – heuer von 20. bis 21. Juni am Petersplatz 7 in Wien. (14.6.2017)