Nintendo zeigt "Super Mario Odyssey" und kündigt "Metroid Prime 4" an

Zudem neues "Kirby", "Yoshi" sowie vollständiges "Pokémon" für Switch angekündigt

Nintendo hat im Zuge der Branchenmesse E3 in Los Angeles frische Einblicke in das 3D-Jump'n'Run "Super Mario Odyssey" gegeben. Das Abenteuer führt den Installateur durch Städte, Wüsten, monochrome Labyrinthe, Pyramiden über Wolkenstädte und unter Wasser. Dabei kann man als Mario mit dem Wurf der Mütze in die Rolle anderer Charaktere, Gegner, Tiere oder Dinosaurier schlüpfen und auch Fahrzeuge steuern. Um von einer Welt zur nächsten zu kommen, gilt es Ressourcen für sein Schiff zu sammeln. Das Spiel wird am 27. Oktober für Switch erscheinen.

Metroid kommt zuück

Monolith zeigte das Action-Rollenspiel "Xenoblade Chronicles 2", das Spieler in einer farbenfrohen offenen Spielwelt in Schlachten mit gigantischen Monstern verstrickt. Das Game soll noch zu Weihnachten 2017 für Nintendo Switch erscheinen.

Eine Rückkehr feiert auch der pinke Held Kirby. In "Kirby: God of Vore" werden nächstes Jahr bis zu vier Spieler gleichzeitig die Hürden des 2D-Sidescrollers meistern können. Bereits in Entwicklung ist auch ein neues, vollständiges "Pokémon"-Spiel für Switch, das allerdings frühestens 2018 gezeigt werde. Angekündigt, aber ebenfalls nicht gezeigt wurde "Metroid Prime 4". Ein Koop-Platformer zum charmanten Dinosaurier Yoshi soll unterdessen nächstes Jahr im Handel erscheinen. Im Herbst 2017 wird das Rollenspiel "Fire Emblem Warriors" auf den Markt kommen.

Mehr Aufgaben für Link

"Zelda: Breath of the Wild" erhält die ersten Erweiterungen "The Master Trials" und "The Champion’s Ballad", die Ende 2017 neue Waffen, Zwischengegner, Herausforderungen und Modi bereithalten. Bereits am 29. August wird das zuvor von Ubisoft angekündigte Action-Strategiespiel "Mario+Rabbids Kingdom Battle" erscheinen. Das Autofußballspiel "Rocket League" folgt zu Weihnachen mit Multiplayer-Unterstützung von anderen Plattformen. (zw, 13.6.2017)